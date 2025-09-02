Haberler

Eskişehir'de Müstakil Evden 1 Ton Çöp Çıkarıldı

Eskişehir'de Müstakil Evden 1 Ton Çöp Çıkarıldı
Odunpazarı ilçesinde bir müstakil evden, gelen şikayetler üzerine yapılan temizlik çalışması sonucu 1 ton çöp çıkarıldı. Belediye ekipleri, evde dezenfeksiyon işlemi de gerçekleştirdi.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesindeki tek katlı müstakil evden belediye ekiplerince 1 ton çöp çıkarıldı.

Odunpazarı Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Akarbaşı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki müstakil bir ev, vatandaşlardan gelen istek ve şikayetler üzerine kontrol edildi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla, Temizlik ve Veteriner İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, polis ve zabıta ekipleriyle eve girerek temizlik çalışması başlattı.

Evden çıkarılan 1 ton çöp, belediyeye ait atık toplama merkezine taşındı.

Temizlik sonrası Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ekipleri, evde ve bahçesinde dezenfeksiyon çalışması gerçekleştirdi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
