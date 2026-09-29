Eskişehir'de müftülük personeline yerinde sigara bırakma polikliniği eğitimi verildi

Eskişehir'de müftülük personeline yerinde sigara bırakma polikliniği eğitimi verildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir İl Müftülüğü personeli, sigara bağımlılığı ve bırakma sürecini ele alan eğitime katıldı. Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti başlığıyla düzenlenen eğitimde, tütünün sağlığa etkileri ile danışmanlık ve tedavi hizmetleri anlatıldı.
Eskişehir İl Müftülüğü personeline, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma sürecine ilişkin eğitim verildi.
Eskişehir İl Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanlığı Tütün ve Diğer Bağımlılık Yapıcı Maddelerle Mücadele Birimi koordinasyonunda düzenlenen eğitim, "Yerinde Sigara Bırakma Polikliniği Hizmeti" başlığıyla gerçekleştirildi.
Şirintepe Sağlıklı Hayat Merkezi'nde görevli Dr. Pakize Gizem Topçu tarafından verilen eğitimde, tütün kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkileri, sigara bağımlılığı ve sigarayı bırakma süreci hakkında bilgi aktarıldı.
Katılımcılara, sigarayı bırakmak isteyen bireylere sunulan danışmanlık ve tedavi hizmetleri de anlatıldı.