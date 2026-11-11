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Eskişehir'de motosikletin çarptığı 63 yaşındaki yaya 8 gün sonra öldü, sürücü tutuklandı

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Eskişehir'de motosikletin çarptığı 63 yaşındaki yaya 8 gün sonra öldü, sürücü tutuklandı
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Eskişehir'de 3 Kasım'da motosikletin çarptığı 63 yaşındaki yaya, tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Yeniden gözaltına alınan motosiklet sürücüsü, 'taksirle ölüme sebep olmak' suçlamasıyla tutuklandı; kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Eskişehir'de, motosikletin çarptığı Ramazan Şahin (63), tedavi gördüğü hastanede 8 gün sonra hayatını kaybetti. Şahin'in ölümü sonra yeniden gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Orçun Yılmaz (23), tutuklandı. Kaza anına ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

Kaza, 3 Kasım'da, Kırmızıtoprak Mahallesi'nde meydana geldi. Orçun Yılmaz, kullandığı 26 ALV 780 plakalı motosikletle yolun karşısına geçmek isteyen Ramazan Şahin'e çarptı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen sağlıkçıların ilk müdahalesinin ardından Şahin, ambulansla kaldırıldığı Yunus Emre Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Gözaltına alınan motosiklet sürücüsü Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

YENİDEN GÖZALTINA ALINDI

Ramazan Şahin, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında yeniden gözaltı kararı verilen motosiklet sürücüsü Orçun Yılmaz, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz, çıkarıldığı mahkemede 'Taksirle ölüme sebep olmak' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderildi.

Öte yandan kaza, caddedeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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