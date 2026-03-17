Eskişehir'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

Eskişehir'deki trafik kazasında motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti
Odunpazarı ilçesinde gerçekleşen trafik kazasında motosiklet sürücüsü Emirhan Kızıltaş direksiyon hakimiyetini kaybederek kaza yaptı. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan genç, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Dede Mahallesi, Kartopu Caddesi'nde Emirhan Kızıltaş (20) idaresindeki 16 BAJ 860 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak, kaldırıma ve aydınlatma direğine çarptı.

Ağır yaralanan Kızıltaş, çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Hastanedeki müdahalelere rağmen kurtarılamayan Kızıltaş'ın yaklaşık bir ay önce evlendiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
