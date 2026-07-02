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Tartıştığı kuryeyi silahla yaralayıp kaçan şüpheli, tutuklandı

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Eskişehir'de trafikte tartıştığı motokuryeyi tabancayla bacağından vurarak yaralayan D.C.P. tutuklandı. Şüphelinin alkollü olduğu ve aracında sentetik hap bulundu.

ESKİŞEHİR'de trafikte tartıştığı motokurye V.Y.A.'yı (20) otomobilinden tabancayla ateş ederek bacağından vurup yaralayan D.C.P. (21), tutuklandı.

Odunpazarı ilçesi Prof. Dr. Nabi Avcı Bulvarı'nda, 16 AVE 769 plakalı kiralık otomobiliyle seyir halinde olan D.C.P, motokurye V.Y.A. ile tartıştı. Otomobilin camından çıkardığı tabanca ile ateş eden D.C.P., olay yerinden uzaklaştı. Bacağından yaralanan V.Y.A., kendi imkanlarıyla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne gitti. Tedaviye alınan V.Y.A.'nın bacağından yaralandığı ve durumunun iyi olduğu belirtildi.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri ihbar üzerine çalışma başlattı. Şüphelinin otomobili, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) üzerinden takip edilerek Özlem Caddesi'nde durduruldu. Sürücü D.C.P.'nin yapılan üst aramasında kurusıkıdan bozma tabanca ele geçirilirken, araç içerisinde ise 14 sentetik hap bulundu. Ayrıca, yapılan alkol muayenesinde sürücünün 0.74 promil alkollü olduğu belirlendi. Gözaltına alınarak ifadesi alınan D.C.P., adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından D.C.P., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Soruşturma sürüyor.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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