Eskişehir'de minibüste çıkan yangın söndürüldü
Tepebaşı ilçesinde seyir halindeki bir minibüsün motor kısmında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi.
Yılmaz Büyükerşen Bulvarı'nda seyir halinde bulunan 26 AHP 987 plakalı minibüsün motor kısmında yangın çıktı.
Araç sahibinin ve çevredekilerin müdahalesiyle söndürülemeyen yangına, itfaiye ekipleri müdahale etti.
Ekipler tarafından söndürülen yangının ardından araç kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner