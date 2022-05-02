Vefat eden yakınlarını bayramın ilk gününde yalnız bırakmadılar

Yüksel Dumlu:

"Onların mezarlarını temizliyorum, çiçekler ekiyorum"

ESKİŞEHİR - Eskişehir'de Ramazan Bayramı'nın ilk gününde vefat eden yakınlarının yanında olmak isteyen vatandaşlar mezarlıkları ziyaret etti.

Ramazan Bayramı'nın ilk gününde mezarlıklarda yoğunluk başladı. Vefat eden yakınlarının yanında olmak ve onları dualarla yad etmek isteyenler kabir ziyaretlerine başladı. Eskişehir Asri Mezarlık'ta arife gününden itibaren başlayan yoğunluk, bayram sabahında da devam etti. Merhumlarını bayramın ilk gününde yalnız bırakmak istemeyen vatandaşlar, sevdiklerinin kabirleri başında dua etti. Bazı vatandaşlar mezarları temizlerken, bazıları ise kabirlere ekilen çiçekleri suladı. Mezarlıktaki hareketlilik dron ile havadan görüntülendi.

"Onların mezarlarını temizliyorum, çiçekler ekiyorum"

Vefat eden aile üyelerini ve diğer yakınlarını ziyarete gelen 59 yaşındaki Yüksel Dumlu, "Annemi, babamı, ablamı ve diğer yakınlarımı ziyarete geldim. Onların mezarlarını temizliyorum, çiçekler dikiyorum. Bütün vefat edenlerimizin ruhuna Fatiha okuyoruz, dualarımızı ediyoruz. Allah kabul eder inşallah. Bizi bugünlere kavuşturan Allah'ım inşallah bütün Müslüman alemini yeni bayramlara da kavuşturur" diye konuştu.