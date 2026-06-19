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Eskişehir'de masaj salonlarına fuhuş baskını; 7 tutuklama

Eskişehir'de masaj salonlarına fuhuş baskını; 7 tutuklama
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Eskişehir'de fuhuş yapıldığı belirlenen masaj salonlarına düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alındı, 7'si tutuklandı. Zorla fuhuş yaptırılan 26 kadın kurtarıldı.

ESKİŞEHİR'de fuhuş yapıldığı tespit edilen masaj salonlarına yönelik düzenlenen operasyonda 16 şüpheli gözaltına alınırken, 7'si tutuklandı. Operasyonda zorla fuhuş yaptırıldığı tespit edilen 26 kadın da kurtarıldı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kentteki bazı masaj salonlarında fuhuş yapıldığı bilgisi sonrası harekete geçti. Bir süre takibe alınan 8 masaj salonuna polis ekiplerince baskın yapılırken; 16 şüpheli 'Fuhşa teşvik, aracılık, zorlama veya yer temini' suçlamasıyla gözaltına alındı. Masaj salonlarında yapılan aramalarda; 30 sentetik uyuşturucu hap, çok sayıda fuhuş faaliyetlerinde kullanıldığı değerlendirilen materyal ve 22 adet dijital materyal ele geçirildi.

MÜHÜRLEME İŞLEMLERİ SÜRÜYOR

Operasyon kapsamında masaj salonlarında fuhuş yapmaya zorlandığı değerlendirilen 26 kadın da kurtarıldı, masaj salonlarında çalıştırılan yabancı uyruklu 1 kadın işlemleri tamamlanarak sınır dışı edildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan 16 şüpheliden 12'si alınan ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Diğer 4 şüpheli ise emniyetten serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen 12 şüpheli, savcılık sorgusunun ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarıldı. Şüphelilerden 7'si tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Masaj salonlarının mühürlenmesine yönelik çalışma başlatıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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