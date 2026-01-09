Haberler

Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle duvar araçların üzerine devrildi; o anlar kamerada

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de etkili olan kuvvetli rüzgar, bir metruk bina duvarının otoparktaki 6 aracın üzerine devrilmesine neden oldu. Olayda 2 otomobil kullanılamaz hale gelirken, güvenlik kameraları olayı kaydetti.

ESKİŞEHİR'de dün yaşanan kuvvetli rüzgarın etkisiyle metruk bina davarının otoparktaki 6 aracın üzerine devrildiği anların araç güvenlik kamerası ortaya çıktı.

Kent genelinde dün etkili olan kuvvetli rüzgar, günlük yaşamı olumsuz etkiledi. Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta kuvvetli rüzgar nedeniyle bir metruk bina duvarı, bitişiğindeki özel bir açık otoparka devrildi. Devrilen tuğla ve taş parçaları, park halindeki araçların üzerine düştü. Düşen parçalar nedeniyle 6 araç hasar alırken, 2 otomobil kullanılamaz hale geldi. Duvarın devrildiği anlar ise park halindeki başka bir aracın ön cam güvenlik kamerasına yansıdı. Yeni ortaya çıkan görüntülerde bina duvarının kuvvetli rüzgarın etkisiyle ve büyük gürültüyle araçların üzerine devrildiği görüldü. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
En düşük emekli aylığı 20 bin TL oluyor

En düşük emekli aylığı için rakam kesinleşti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Zeynep Yılmaz korku dolu anlar yaşadı! Fırtınanın orasında böyle kaldı

Zeynep Yılmaz'ın korku dolu anları! Fırtınanın ortasında böyle kaldı
İlk kez görüntülendi! Halep'ten kovulan YPG, hastanenin altını tünel yapmış

İlk kez görüntülendi! Resmen şehrin altını oymuşlar
Testi pozitif çıkan fenomen Mümine Senna Yıldız hüngür hüngür ağladı

Testi pozitif çıkan fenomen hüngür hüngür ağladı
250'den fazla şubesi var! Konkordato ilan eden döner zinciri hakkında yeni gelişme

Konkordato ilan eden dev döner zinciriyle ilgili yeni gelişme
Vekilin üstüne el yapımı patlayıcı fırlattılar! Korkunç saldırı kamerada

Vekile el yapımı patlayıcı fırlattılar! Dehşet anları kamerada
Çılgın teklif! Fenerbahçe, Lookman'ı almaya gidiyor

Fenerbahçe transferde bir bombayı daha patlatıyor