Eskişehir'de kuvvetli rüzgarın devirdiği duvar 6 araca zarar verdi
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde kuvvetli rüzgar, bir metruk binanın çatı duvarının devrilmesine sebep oldu. Otoparkta park halindeki 6 araçta hasar meydana geldi.
Eskişehir'de kuvvetli rüzgar nedeniyle metruk binanın çatı duvarının devrilmesi sonucu park halindeki 6 araçta hasar oluştu.
Tepebaşı ilçesine bağlı Yenibağlar Mahallesi Hacı Hüsnü Sokak'ta bulunan bir otoparkın yan tarafındaki metruk binanın çatı duvarı kuvvetli rüzgar nedeniyle devrildi.
Otoparkta park halinde bulunan araçların üzerine düşen duvar, 6 otomobile zarar verdi.
İhbar üzerine bölgeye gelen polis ve itfaiye ekipleri inceleme yaptı.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel