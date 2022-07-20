Eskişehir'de Kovid-19 vakalarının tedavisi öncelikle başvurulan hastanede yapılacak - Haberler

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Eskişehir'de Kovid-19 vakalarının tedavisi öncelikle başvurulan hastanede yapılacak

AA - Deniz Açık - Güncel
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Eskişehir'de Kovid-19 vakalarının tedavisi öncelikle başvurulan hastanede yapılacak

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Eskişehir İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında yeni kararlar aldı.

Valilikten yapılan açıklamada, kentteki üniversite, özel ve kamu hastanelerine Kovid-19 şüphesiyle başvuran hastaların takip ve tedavilerinin öncelikli olarak başvurunun yapıldığı hastanelerde gerçekleştirilmesi ve zorunlu olmadıkça diğer hastanelere sevk edilmemesi gerektiği belirtildi.

Vaka sayıları göz önünde bulundurularak, üniversite, özel ve kamu hastanelerinin Kovid-19 yataklı servis, yoğun bakım servisi ve acil servis gibi birimlerinde malzeme, ekipman, yatak ve personel sayılarının gözden geçirilerek gerekli planlamaların yapılmasının gerektiği vurgulanan açıklamada, "Kovid-19 hastalarının başvuracağı Kovid-19 Çağrı Merkezi ve Filyasyon Merkezinde görevli personel sayısının vaka sayıları ve ihtiyaç doğrultusunda güncellenmesine ve çalışma saatlerinin düzenlenmesine, İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun 16.11.2020 tarihli ve 102 sayılı alınan kararın güncellenerek devamına oy birliğiyle karar verilmiştir." denildi.

AA / Deniz Açık - Güncel

Hıfzıssıhha Kurulu Eskişehir Güncel Haberler

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