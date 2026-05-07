Eskişehir'de evden 5 kamyon çöp çıktı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir apartmandan gelen kötü kokular nedeniyle yapılan şikayetler üzerine, evden 5 kamyon çöp çıkarıldı. Mahalle sakinlerinin şikayetleri üzerine başlatılan yasal süreçte evde yoğun koku ve haşere tespit edildi.

Odunpazarı ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir apartmanda komşular, kötü kokular geldiği gerekçesiyle ev sahibinden şikayetçi oldu. Odunpazarı Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, eve gitti. Kapının açılmaması üzerine ekiplerin incelemelerinde, apartman genelinde yoğun koku ve haşere tespit edildi. Ev sahibine ve ikamet ettiği belirlenen kişiye ulaşma girişimlerinin sonuçsuz kalmasının ardından Odunpazarı İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nun kararıyla yasal süreç başlatıldı. Şikayet ve başvurular üzerine Odunpazarı 2'nci Sulh Ceza Hakimliği tarafından konuta giriş izni verildi. Belediye ekipleri çilingir ile girdikleri evin çöplerle dolu olduğunu belirledi. Ekiplerin temizlik çalışmasında, evden 5 kamyon çöp çıkarıldı.

