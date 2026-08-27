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Köpek yavrusunu öldüren zanlıya ev hapsi

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Eskişehir'de bir köpeği yaralayıp yavrusunu tüfekle öldürdüğü iddia edilen şüpheli Y.I. hakkında, 'evcil hayvanı kasten öldürmek' suçundan ev hapsi şeklinde adli kontrol kararı verildi. Baro, sürecin takipçisi olacağını açıkladı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir köpeği yaralayıp yavrusunu tüfekle öldürdüğü öne sürülen zanlı hakkında ev hapsi kararı verildi.

Cumhuriyet Mahallesi 570. Sokak'ta yaşayan Y.I, evinin bahçesine girdiği iddiasıyla sahipsiz bir köpek ve yavrusunu elindeki cisimle vurarak yaraladı. Y.I'nın daha sonra köpek yavrusunu tüfekle ateş ederek öldürdüğü öne sürüldü.

İhbar üzerine başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli Y.I. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Y.I. hakkında çıkarıldığı hakimlikçe, "Bir ev hayvanını veya evcil hayvanı kasten öldürmek" suçundan "konutu terk etmeme" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Eskişehir Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Ozan Akbe, AA muhabirine, caydırıcılığın sağlanması için şüpheliye kanunun öngördüğü üst sınırdan ceza verilmesini talep edeceklerini, sürecin takipçisi olacaklarını söyledi.

Kaynak: AA
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