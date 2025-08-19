Eskişehir'de Kontrolden Çıkan Otomobil Devrildi: 1 Çocuk Hayatını Kaybetti

Eskişehir'de, kontrolden çıkan otomobilin devrilmesi sonucu 1 çocuk hayatını kaybetti, 4 kişi tedavi altına alındı.

Ankara-Eskişehir kara yolunun Organize Sanayi Bölgesi mevkisinde seyreden A.Y. idaresindeki 16 BCS 538 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak devrildi.

Kazayı gören çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada devrilen otomobilden çıkarılan sürücü A.Y. ile yolcular K.K. (52), H.K. (46), B.K. (12) ve Arda Miraç Kurtuluş (9), sağlık ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Arda Miraç Kurtuluş, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaşamını yitiren Arda Miraç Kurtuluş'un babası K.K'nın da hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.