Haberler

Eskişehir'deki silahlı kavgaya 2 tutuklama

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de 'kız meselesi' yüzünden çıkan kavgada bir kişiyi bacağından vuran Canpolat D. ve olayla bağlantılı K.K. tutuklandı, diğer iki şüpheli adli kontrolle serbest bırakıldı.

İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Eskişehir'de 'kız meselesi'nden çıkan kavgada H.C.M.'yi (26) tabancayla bacağından yaralayan şüpheli Canpolat D. (21) ile olayla bağlantılı olduğu tespit edilen Arda A. (21), savcılık sorgularının ardından Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Burada da ifadeleri alınan 2 şüpheliden Canpolat D. tutuklandı, Arda A. ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Olayla bağlantısı olduğu belirlenerek sonradan gözaltına alınan K.K. ile M.Y. (17) ise Çocuk Şube'deki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden K.K. da tutuklandı, M.Y. de adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı. Soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Kadıköy-Sabiha Gökçen metrosu raydan çıktı: 3 yaralı

İstanbul'da metro raydan çıktı! Yaralılar var
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ne yapıyorsun İsmail? Ünlü ismin sevgilisini paylaştı

Evlilik için gün sayan İsmail çok fena yakalandı!
Trump: Venezuela ABD'nin 51. eyaleti olabilir, bir vali atayacağım

Trump gözünü diktiği ülkeyi "51. eyalet" yapıyor! Vali atayacak
Fenerbahçe'nin rakibi olan Podolski'den flaş paylaşım

Fenerbahçe'nin rakibi Podolski'den flaş paylaşım
Kütahya'da inşaat iskelesinin çökmesi sonucu 2 işçi öldü, 2 işçi yaralandı

Arkadaşlarını korkunç bir kazaya kurban verdiler
Kılıçdardoğlu'ndan CHPli vekillerin dokunulmazlıklarının kaldırılmasına yeşil ışık

CHPli vekillerin dokunulmazlıkları Meclis'e gelirse ne yapacak?
İstanbul Havalimanı'nda hanutçuluk yaptıkları belirlenen 21 zanlıdan 12'si tutuklandı

İstanbul Havalimanı'nda dev operasyon! Çok sayıda tutuklama var
İki porsiyon et dönere servet ödedi

Ufacık et dönere ödediği paraya isyan etti: Restoranlar çıldırmış