Eskişehir'de Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası işbirliğinde "Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programın ilk 3 gününde verilen teorik eğitimlerde katılımcılara üreme biyolojisi, kısraklarda suni tohumlama teknikleri, androlojik muayene ile aygır kısrak davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Gerçek vakalar üzerinde uygulama yaparak teorik bilgilerini pekiştirme imkanı bulan katılımcıların, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Kısraklarda Suni Tohumlama Sertifikası almaya hak kazanacağı bildirildi.

Türkiye genelinde yalnızca Eskişehir'de düzenlenen programın, kentin damızlık at yetiştiriciliği potansiyeli, güçlü pansiyon ve hara altyapısı, idman pistleri ile at hekimliği alanında uzmanlaşmış klinik ve hastaneleri sayesinde ülkede önemli bir konuma sahip olduğu ifade edildi.