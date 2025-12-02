Haberler

Eskişehir'de Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi Düzenlendi

Eskişehir'de Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Veteriner Hekimler Odası işbirliğiyle gerçekleştirilen eğitimde katılımcılara kısraklarda suni tohumlama teknikleri öğretildi. Başarılı olanlar sertifika alacak.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Eskişehir Bilecik Bölgesi Veteriner Hekimler Odası işbirliğinde "Kısraklarda Suni Tohumlama Eğitimi" gerçekleştirildi.

İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, programın ilk 3 gününde verilen teorik eğitimlerde katılımcılara üreme biyolojisi, kısraklarda suni tohumlama teknikleri, androlojik muayene ile aygır kısrak davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin bilgiler aktarıldı.

Gerçek vakalar üzerinde uygulama yaparak teorik bilgilerini pekiştirme imkanı bulan katılımcıların, eğitim sonunda yapılacak sınavda başarılı olmaları halinde Kısraklarda Suni Tohumlama Sertifikası almaya hak kazanacağı bildirildi.

Türkiye genelinde yalnızca Eskişehir'de düzenlenen programın, kentin damızlık at yetiştiriciliği potansiyeli, güçlü pansiyon ve hara altyapısı, idman pistleri ile at hekimliği alanında uzmanlaşmış klinik ve hastaneleri sayesinde ülkede önemli bir konuma sahip olduğu ifade edildi.

Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel
Cumhurbaşkanı Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Adaletin yokluğu toplum hayatı için felakettir

Erdoğan hakim ve savcıların gözünün içine bakarak söyledi: Felakettir
Yeni salgın geliyor! 7 kez mutasyona uğradı, hızla bulaşıyor

Korkulan oldu! Yeni virüs kapımıza dayandı, aşı bile kar etmiyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Güllü'nün ölümünde yeni ses kaydı dosyaya girdi! Kızı Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu

Yeni ses kaydı dava dosyasında! Tuğyan'ın kaçış planı ifşa oldu
Soruyu duyan Sinan Burhan canlı yayında çileden çıktı: 66 ilde don oldu, hükümet klima mı taksın

Soruyu duyan Sinan Burhan çileden çıktı: Hükümet klima mı taksın?
Önce ceza yazdılar, şehit babası olduğunu öğrenince kendi ceplerinden ödediler

Önce ceza kestiler, kimliğini öğrenince parayı ceplerinden ödediler
Derbi sonrası men kararı

Derbi sonrası men kararı
Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti

Galatasaray Yasin Kol için harekete geçti
Bursa'da çalınan Tiny House, jandarma tarafından bulundu

Pes dedirten hırsızlık! Milyonluk Tıny House'u çaldılar
'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu

'Faladdin'in sahibi hakkında ara karar! Kendini bu sözlerle savundu
Toplu taşımada taciz skandalı: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı

Toplu taşımada taciz: Genç kız kendisine yapılanlara dayanamadı
Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!

Bilet fiyatları artarken, karnabahar dibi gördü!
Şener Üşümezsoy ilk kez açıkladı: Acun'un 500 bin dolarlık teklifini reddettim

Yıllar sonra gelen Acun itirafı: Bana yüz binlerce dolar teklif etti
Eski milli futbolcu Gökhan Gönül derbi sonrası havalimanında gözaltına alındı

Gökhan Gönül bakın nerede gözaltına alındı! Derbi sonrası büyük şok
Gökhan Zan futbola geri döndü

Siyaseti bırakıp futbola geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.