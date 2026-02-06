Haberler

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi yakalandı

Güncelleme:
Eskişehir'de, Interpol tarafından dolandırıcılık suçundan kırmızı bültenle aranan M.S.K.A. adlı şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelinin işlemleri devam ediyor.

Eskişehir'de kırmızı bültenle aranan dolandırıcılık şüphelisi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı.

Polis, Interpol tarafından "dolandırıcılık" suçundan kırmızı bültenle aranan M.S.K.A'yı yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
