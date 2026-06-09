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Eskişehir-2 aydır haber alamadığı kızını sokak sokak arıyor

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Eskişehir'de sığınma evinden ayrıldıktan sonra kaybolan 30 yaşındaki Eylül Başboğa'yı annesi Hediye Kandemir, sokaklara fotoğraflı ilanlar asarak arıyor. En son 12 Nisan'da iletişim kurulan genç kadından haber alınamıyor.

ESKİŞEHİR'de kaldığı sığınma evinden yaklaşık 2 ay önce ayrılan Eylül Başboğa'dan (30) haber alamayan annesi Hediye Kandemir (52), kente gelerek kızını, sokaklara fotoğraflı ilanlarını yapıştırarak aramaya başladı. En son kızı Eylül ile 12 Nisan'da irtibat kurduklarını ifade eden Kandemir, "Her gün çıkıyoruz, her yeri afişlerle donattık, kızımızı arıyoruz" dedi.

Ailenin 6 çocuğundan biri olan Eylül Başboğa, 2025 yılının haziran ayında annesi ve kardeşleri ile yaşadığı İzmir'den ayrılarak, babası ile birlikte memleketi Mardin'e gitti. 5 gün kaldığı babasıyla anlaşamadığı belirtilen Başboğa, Eskişehir'e gelerek kadın sığınma evine yerleşti. Aylarca kadın sığınma evinde kalan Başboğa, bu süreçte annesi Hediye Kandemir ile telefonla iletişimi sürdürdü. En son 12 Nisan'da annesi Hediye Kandemir ile mesajlaşan Başboğa'nın cep telefonu bu tarihte kapandı. Kızıyla irtibat kuramayan Hediye Kandemir, kayıp başvurusunda bulundu. Oğlu Devran Başboğa ile Eskişehir'e gelen Hediye Kandemir, kızının fotoğraflarının yer aldığı ilanları sokaklara asarak aramaya başladı. Polis ekiplerince yapılan incelemede Eylül'ün en son 3 gün önce Deliklitaş Mahallesi'nde bir sokaktan geçerken güvenlik kamerasında görüntüsü tespit edildi.

'HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM'

Kızının Eskişehir'de sokaklarında aradıklarını ve hayatından endişe ettiklerini ifade eden Hediye Kandemir, "Babası gelip kızı memlekete götürmüş. Orada 5 gün babasında kaldı. Herhalde babasıyla anlaşamamış, Eskişehir sığınma evine gitmiş. Artık telefonu kapandı haber alamıyorum kızımdan. Hayati anlamda çok endişe ediyorum, afiş asıp her yere gidiyoruz. Allah kimseye göstermesin, evlat acısı hiç tartışılamaz. Eskişehir'e geldim, otogarda indim. Otogarda yazıhanelerde kızımın fotoğrafını gösterdim, numaralarımızı verdim. Ağabeyi ile otogar karakoluna da gittik. Bize kayıp bürosunu tarif ettiler. Beş gündür buradayız, otogardan indik hiç nefes almadan, yemeden içmeden kayıp bürosuna, savcılığa ve adliyeye gittik. Orada akşama kadar vatandaşlara sorduk, hep resim gösterdik. Her gün çıkıyoruz, her yeri afişlerle donattık. Allah Eskişehir vatandaşından razı olsun. Sabah kalkıyoruz, gece 00.30- 01.00 sıralarında pansiyona giriyoruz. Kızımızı aramaktan, bir umut hiçbir yeri afişsiz bırakmadık. Hala mücadeleye devam ediyoruz, kızımızı bırakmayacağız aramaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Anne Kandemir'in başvurusu üzerine Eylül'ün bulunması için de araştırma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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