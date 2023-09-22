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Eskişehir'de kaybolan büyükbaş hayvan sürüsü dronla bulundu

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Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsüne, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde kaybolan büyükbaş hayvan sürüsüne, jandarma ekipleri tarafından dron kullanılarak ulaşıldı.

İlçeye bağlı kırsal Alapınar Mahallesi'nde yaşayan A.E.T. ve babası G.T, otlattıkları 15 büyükbaş hayvanın kaybolmasının ardından jandarmayı arayıp yardım istedi.

İl Jandarma Komutanlığı asayiş ekipleri, arazide arama çalışması başlattı.

Dronla arama yapan ekipler, otlatıldıkları yerin 3 kilometre uzağında buldukları hayvanları sahiplerine verdi.

Baba oğul, yardımlarından dolayı ekiplere teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA / Güncel

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