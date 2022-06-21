Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi - Haberler

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Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

AA - Emrah Yaşar - Güncel
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Eskişehir'de kamyonla çarpışan aracın sürücüsü yaşamını yitirdi

Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Seyitgazi ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Numanoluk Mahallesi yakınında Seyit Ahmet T. idaresindeki 66 ABG 338 plakalı kamyon ile Davut Tekin'in kullandığı 26 AEZ 681 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.

Kazada, hafif ticari araç sürücüsü Tekin olay yerinde yaşamını yitirdi. Aynı araçta bulunan Huri Sevinç ise yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Kamyon sürücüsü Seyit Ahmet T. gözaltına alındı.

AA / Emrah Yaşar - Güncel

Seyit Ahmet Tragger Güncel Haberler

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