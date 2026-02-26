Kamyonet park halindeki TIR'a çarptı; sıkışan yolcu ağır yaralandı

ESKİŞEHİR'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyonet, park halindeki TIR dorsesine çarptı. Kazada kamyonette sıkışarak ağır yaralanan yolcu Dursun Gök, itfaiye ekiplerince çıkarılarak hastaneye kaldırıldı.

Kaza, Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi 20'nci Cadde üzerinde meydana geldi. Şefik Mert yönetimindeki 26 GL 078 plakalı kamyonet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu cadde üzerinde park halinde olan 26 GD 777 çekici plakalı TIR dorsesine çarptı. Kazada kamyonette yolcu olarak bulunan Dursun Gök, araç içinde sıkışarak ağır yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucunda ağır yaralı Dursun Gök araçtan çıkarılarak ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı