Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise binlerce paket bandrolsüz sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.
Eskişehir'de kaçakçılık yaptıkları iddia edilen 2 zanlı yakalandı.
Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, devletin vergi kaybının önlenmesi, halk sağlığının korunması ve haksız kazancın engellenmesi amacıyla kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışanlara yönelik operasyon düzenledi.
Şüphelilerin iş yeri ve araçlarında yapılan aramalarda 2 bin paket bandrolsüz sigara, 30 elektronik sigara, 105 bandrolsüz puro, 100 cinsel içerikli ürün ile 87 paket sigara sarma kağıdı ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler B.C. ile C.C'nin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.