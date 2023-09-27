Eskişehir'de Kaçakçılık Operasyonu: 2 Zanlı Yakalandı

Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yapılan çalışmada, kaçak ürünleri piyasaya sürmeye çalışan 2 zanlı yakalandı. Yapılan aramalarda ise binlerce paket bandrolsüz sigara ve diğer kaçak ürünler ele geçirildi.