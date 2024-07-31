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Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 6 Kişi Yakalandı

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Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirdiği aramada kaçak kazı yapan 6 kişiyi suçüstü yakaladı. Kazı alanında yapılan aramalarda çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi. Şüpheliler hakkında yasal işlem başlatıldı.

Eskişehir'de tarihi eser bulmak için kaçak kazı yapan 6 kişi yakalandı.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbari çalışmalar sonucu Mahmudiye ilçesinde gerçekleştirdiği aramada 6 şüpheliyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan aramalarda 2 kazmanın yanı sıra birer adet kürek, levye, tel süpürge ve eldiven ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanununa Muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

İl Jandarma Komutanlığı, kültür ve tabiat varlıklarının korunmasına yönelik her türlü tedbiri almaya kararlılıkla devam edileceğini bildirdi.

Kaynak: AA / Güncel

Mahmudiye Eskişehir Güvenlik Suç Dünya Güncel Haberler

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