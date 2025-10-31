Eskişehir'de Kaçak Kazı Yapan 5 Kişi Suçüstü Yakalandı
Eskişehir'in Mahmudiye ilçesinde jandarma ekipleri, kaçak kazı yapan 5 zanlıyı suçüstü yakaladı. Operasyon kapsamında çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi ve gözaltına alınan şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.
Eskişehir'de Mahmudiye ilçesinde kaçak kazı yapan 5 zanlı, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri "Anadolu Mirası Operasyonları" kapsamındaki çalışma sonucu 5 kişinin kaçak kazı yaptığı bilgisine ulaştı.
Ekipler, arazide kaçak kazı yapan şüphelileri suçüstü yakaladı.
Kazı alanında 2 dedektör, 1 alan tarama cihazı, 2 tablet bilgisayar, 4 arama çubuğu ve çeşitli kazı malzemeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan 5 zanlı hakkında yasal işlem başlatıldı.
Kaynak: AA / Zehra Ongan - Güncel