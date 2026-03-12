Haberler

Eskişehir'de kaçak kazı yapan 3 kişi suçüstü yakalandı

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Anadolu Mirası Operasyonu' kapsamında, izinsiz kazı yaparken suçüstü yakalanan 3 kişi hakkında işlem başlatıldı.

Eskişehir'in Mihalıççık ilçesinde kaçak kazı yaptıkları tespit edilen 3 kişi, jandarma ekiplerince suçüstü yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından "Anadolu Mirası Operasyonu" kapsamında yapılan çalışma sonucunda 3 şüphelinin ilçede define bulmak amacıyla izinsiz kazı yapacağı bilgisine ulaştı.

Jandarma düzenlediği operasyonda 3 kişiyi suçüstü yakaladı.

Kazı alanında yapılan incelemelerde, yaklaşık 1 metre genişliğinde ve 2 metre derinliğinde alanın kazıldığı belirlendi.

Operasyonda çeşitli kazı malzemesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 kişi hakkında "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
