Eskişehir'de Kablo Hırsızlığı Yapan İki Zanlı Tutuklandı

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarladan elektrik kablosu çaldıkları iddia edilen iki zanlı, Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalanarak tutuklandı. Zanlıların, çeşitli ilçelerden toplam 800 metre kablo çaldıkları belirlendi.

Eskişehir'in Alpu ilçesinde tarladan kablo hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tarladan elektrik kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yürütülen çalışmada, 2 şüphelinin olayda kullandıkları araç tespit edildi.

Şüpheliler, ekiplerce Odunpazarı ilçesinde düzenlenen operasyonla yakalandı. Jandarmanın araçta yaptığı aramada, 300 metre elektrik kablosu ile 1 kablo kesme makası ele geçirildi.

Zanlıların Alpu, Tepebaşı ve Mahmudiye ilçelerindeki 33 panodan 800 metre elektrik kablosu çalarak Eskişehir'deki 2 ayrı hurdacıya sattıkları belirlendi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever - Güncel
