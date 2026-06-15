Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü kutlandı
Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Vilayet Meydanı'nda tören düzenlendi. Programa İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü, komutan yardımcıları, şube müdürleri ve jandarma personeli katıldı.
Eskişehir'de jandarma teşkilatının 187. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.
Vilayet Meydanı'nda düzenlenen program, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Metin Ünlü'nün Atatürk Anıtı'na çelenk sunmasıyla başladı.
Tören, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi.
Törene, il jandarma komutan yardımcıları, şube müdürleri ve jandarma personeli katıldı.
Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever