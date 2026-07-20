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Eskişehir'de evin duvarına çarpan itfaiye aracındaki 3 kişi yaralandı

Eskişehir'de evin duvarına çarpan itfaiye aracındaki 3 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde yangın söndürme çalışmalarının ardından istasyona dönen itfaiye aracı, bir evin duvarına çarptı. Kazada 3 itfaiye personeli yaralanarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde itfaiye aracının bir evin duvarına çarpması sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekibi, ilçeye bağlı Örencik ve Sancar mahalleleri arasındaki kırsal alanda başlayan, daha sonra ağaçlandırma sahasına sıçrayan yangını söndürme çalışmalarına katıldı.

Yangının kontrol altına alınmasının ardından istasyona dönen sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 26 FR 524 plakalı itfaiye aracı, Sancar Mahallesi'nde bir evin duvarına çarptı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada itfaiye aracındaki personel Bilal Y, Vedat K. ile Kamil Ç. yaralandı.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 3 yaralı, tedavi altına alındı.

Öte yandan, kaza sırasında evde kimsenin bulunmadığı öğrenildi.

Kaynak: AA / Yavuz Emrah Sever
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