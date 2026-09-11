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Eskişehir'de iş yerinden hırsızlık yaptığı öne sürülen zanlı tutuklandı

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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden 2 ton bakır çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir iş yerinden 2 ton bakır çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

Kanlıpınar Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesi'ndeki bir iş yerinden 2 ton bakırın çalınmasıyla ilgili soruşturma yürütüldü.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Suç Araştırma Timlerince (JASAT) yapılan çalışmalar doğrultusunda Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına ait kayıtlar incelendi.

Şüphelinin S.D. olduğu ve çalınan bakır malzemenin H.B'ye ait iş yerine satıldığı tespit edildi.

Gözaltına alınan S.D, işlemlerinin ardından çıkarıldığı cumhuriyet savcılığındaki sorgusu sonrası sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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