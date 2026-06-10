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Eskişehir'de 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı

Eskişehir'de 2 kamyonun çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı
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Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde beyaz eşya yüklü kamyonla buğday yüklü kamyonun çarpışması sonucu bir kişi yaralandı. Yaralı sürücü itfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 2 kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Yunus Y. (24) idaresindeki beyaz eşya yüklü 06 FRB 502 plakalı kamyon, Organize Sanayi Bölgesi Firuz Kanalı Bulvarı ile Mümtaz Zeytinoğlu Bulvarı kesişiminde Mustafa P. (67) yönetimindeki buğday yüklü 26 HS 356 plakalı kamyonla çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Şoför kabininde sıkışan Mustafa P, itfaiye ekiplerinin çalışmasıyla kurtarıldı.

Ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesine kaldırılan Mustafa P, tedavi altına alındı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
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