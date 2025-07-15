Eskişehir'de Hint Keneviri ve Uyuşturucu Operasyonu

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Eskişehir'in İnönü ilçesinde jandarma tarafından düzenlenen operasyonda 30 kök Hint keneviri, 520 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu ve 27 av tüfeği fişeği ele geçirildi. Olayla ilgili işlem başlatıldı.

Eskişehir'in İnönü ilçesinde 30 kök Hint keneviri ile esrar ve sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İnönü ilçesindeki bir evin bahçesinde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalarda, evde yapılan aramada, 30 kök Hint keneviri, 520 gram esrar, 15 gram sentetik uyuşturucu, 15 sentetik ecza ile 27 av tüfeği fişeği bulundu.

Olayla ilgili işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Atahan Gezer - Güncel
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