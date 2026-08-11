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Eskişehir'de 4 yaşındaki çocuk havuzda hayatını kaybetti

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Eskişehir'in Beylikova ilçesinde havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Eskişehir'in Beylikova ilçesinde havuza düşen 4 yaşındaki çocuk, yaşamını yitirdi.

Beylikova Belediyesine ait Yalınlı Doğrul Havuzları ve Mesire Alanına ailesiyle giden Elif Nur Akbaş (4), havuza düştü.

Akbaş, ailesinin ve çevredekilerin yardımıyla sudan çıkarıldı.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibince yapılan kontrolde Akbaş'ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Akbaş'ın cenazesi, incelemelerin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna gönderildi.

Kaynak: AA
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