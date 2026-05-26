Eskişehir'de hamamda rahatsızlanan 12 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir hamamda fenalık geçiren 12 yaşındaki Afganistan uyruklu Javıd Soltanı, kaldırıldığı hastanede kurtarılamadı. Ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.
Hamamyolu Caddesi'ndeki bir hamama yakınlarıyla giden Afganistan uyruklu 12 yaşındaki Javıd Soltanı, fenalık geçirdi.
İhbar üzerine hamama gelen sağlık ekiplerince Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Javıd Soltanı, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Soltanı'nın kesin ölüm nedeninin otopsi sonrasında belirleneceği öğrenildi.
Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner