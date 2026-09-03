Tepebaşı'nda Yalnız Yaşayan Kişi Evinde Ölü Bulundu

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan kişi evinde ölü bulundu.

Şirintepe Mahallesi Kültürler Sokak'taki evinde yalnız yaşayan 34 yaşındaki Aydın Öcal'dan haber alamayan iş arkadaşları, ikametine geldi. Ses gelmemesi üzerine çilingir yardımıyla içeri giren kişiler, Öcal'ı hareketsiz yatarken buldu.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde hayatını kaybettiği belirlenen Öcal'ın ölümü şüpheli olarak değerlendirildi.

Cenaze, otopsi işlemleri için Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırılırken, polis ekiplerince olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: AA