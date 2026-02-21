Haberler

Eskişehir'de komşular arasındaki bıçaklı kavgada 4 kişi yaralandı

Güncelleme:
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde komşular arasında gürültü yüzünden çıkan kavgada 4 kişi bıçak ve darp sonucu yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı.

Batıkent Mahallesi Çamdalı Sokak'taki bir apartmanda komşular arasında gürültü nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine G.E. bıçakla, F.E, A.C. ve Y.C. ise darp sonucu yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Polis, arbede sırasında G.E'yi bıçaklayan kişiyi tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner
