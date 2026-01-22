Haberler

Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu

Eskişehir'de bir kişi evinde ölü bulundu
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Tepebaşı ilçesinde alkol alan 28 yaşındaki Eren Karakaya arkadaşlarıyla birlikteyken fenalaştı ve babası tarafından eve getirildikten sonra hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde bir kişi evinde ölü bulundu.

Sazova Mahallesi Güldeste Sokak'ta arkadaşlarıyla alkol alan 28 yaşındaki Eren Karakaya, bir süre sonra fenalaştı.

Babasının eve getirdiği Karakaya, bir süre sonra ölü olarak bulundu.

Ailesinin ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu hayatını kaybettiği belirlenen Karakaya'nın kesin ölüm nedeninin tespit edilmesi için çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Ali Furkan Çetiner - Güncel
Barış Kurulu için imzalar atıldı! Trump: Gazze'de savaşı durduruyoruz

Dünyanın gözünün çevrildiği toplantıda imzalar atıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi

Arkadaşına güvendi, hayatı mahvoldu! Hapse bile girdi
Okan Buruk'un ayakkabıları olay oldu

Giydiği ayakkabılar tartışma konusu oldu
İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri

İşte Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki muhtemel rakipleri
Milyonların içine kurt düşüren paylaşım

Milyonların içine kurt düşüren paylaşım
Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı

Atılan manşetler bomba! Galatasaray-Atletico maçı ülkeyi salladı
Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler

Bayrak indirme olayı sonrası ayağa kalkan ilçe: Bize mal etmesinler