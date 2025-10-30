Haberler

Eskişehir'de Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi

Eskişehir'de Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı Düzenlendi
Güncelleme:
Eskişehir'de, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından organize edilen 'Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı', mesleki ve teknik eğitimin önemini vurguladı. Çalıştayda gençlerin dijital becerilerle donatılması ve mesleki eğitimin sanayiye entegrasyonu ele alındı.

Eskişehir'de, Valiliğin himayelerinde İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde "politika, işbirliği ve inovasyon" temasıyla organize edilen "Geleceğin Mesleki Eğitimi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanlığı Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Bal, Türkiye Yüzyılı vizyonunun bilgiyi, emeği ve üretimi aynı idealden oluşturan güçlü bir kalkınmanın yolculuğu olduğunu söyledi.

Bu yolculuğun en stratejik ayağının ise mesleki ve teknik eğitim olduğunu belirten Bal, mesleki eğitimin yalnızca bir okul modeli değil ülkenin kalkınma iradesini sahada somutlaştıran bir üretim hareketi olduğuna dikkati çekti.

Bal, dijital dönüşümden yeşil ekonomiye, yapay zekadan yeni üretim teknolojilerine uzanan her adımın bu hareketin yönünü belirlediğini vurgulayarak, "Biz de Milli Eğitim Bakanlığı olarak bu dönüşümü izleyen değil yön veren bir eğitim anlayışıyla yol alıyoruz. Bugün ülkemizde 3 bin 400'ü aşan mesleki eğitim kurumlarımız var. Yaklaşık 1 milyon 600 bin civarında öğrencimizle eğitim öğretim yapmaktayız. Bu öğrencilerimiz Türkiye'nin kalkınma hamlesinin en dinamik gücüdür." ifadesini kullandı.

Tüm gençleri yeşil dönüşüm, dijital beceriler, girişimcilik ve en önemlisi de ahilik kültürüyle donatarak geleceğin dünyasına hazırlamak istediklerini dile getiren Bal, "Eskişehir'de yürütülen bu çalıştay yerelin potansiyelini, merkezin vizyonuyla buluşturan, çok kıymetli bir adımdır. Eskişehir'de 34 mesleki teknik eğitim kurumunda yaklaşık 16 bin 800 öğrencimiz eğitim görmektedir. Bu gençlerimiz geleceğin Türkiye'sini üretimle yoğuracak nesildir. Buradan çıkacak her fikir, hem Eskişehir'de hem de ülkemizin mesleki eğitim stratejisine yön verecektir." değerlendirmesinde bulundu.

"Bu çalıştay bir ortak akıl platformudur"

Eskişehir Vali Yardımcısı Yakup Güney de hedeflerinin gençleri sadece diploma sahibi yapmak değil, onlara hayat boyu kazanacakları bir altın bilezik takmak olduğunu söyledi.

Teoriyi bilen ama pratiği olmayan değil, bilgiyi üretime dönüştürebilen, sorun çözen, yeni nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini kaydeden Güney, "Son dönemlerde atılan adımlarla meslek liselerimizi sanayiye entegre olan, döner sermayesiyle üreten, patent ve marka geliştiren dinamik merkezlere dönüştürmeye çalışmaktayız." diye konuştu.

Güney, Eskişehir'in güçlü sanayisi, dinamik iş dünyası, üniversiteleri ve çalışkan insanlarıyla büyük bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Amacımız bu potansiyeli mesleki eğitimle birleştirerek, ilimizi nitelikli istihdama sahip katma değerli üretim merkezi haline getirmektir. İstiyoruz ki organize sanayi bölgemize ihtiyaç duyulan ara eleman değil, anahtar eleman bizim meslek liselerimizden yetişsin. Bizzat okulun müfredatına atölyenin donanımına katkı sağlasın. Üniversitelerimiz ile meslek yüksekokullarımız, liselerimizle tam bir eş güdüm içerisinde çalışsın. Gençlerimiz meslek lisesini bir 'B' planı olarak değil, parlak bir geleceğin 'A' planı olarak görsünler. Bu çalıştay bir ortak akıl platformudur. Burada bulunan herkes, kamunun stratejik aklı, üniversitenin bilimsel birikimi, sanayicinin tecrübesi ve sağlam bilgisi demektir."

İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın'ın da konuşma yaptığı çalıştay, 5 ana tema ve bunlara bağlı alt başlıkların ele alındığı oturumlarla devam etti.

Mesleki eğitimin gelişimine yönelik fikir ve önerilerin paylaşıldığı çalıştaya, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcısı Üzeyir Karakülah, öğrenciler, öğretmenler, okul yöneticileri, veliler, firma ve oda temsilcileri, girişimciler, akademisyenler ile kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri de katıldı.

