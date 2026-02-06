Haberler

Eskişehir'de gazeteciye saldırıya 7 gözaltı

Güncelleme:
Eskişehir'de yerel gazetenin yazı işleri müdürü Hakkı Sağlam, bir televizyon programının ardından saldırıya uğradı. 3 bin saatlik kamera incelemesi sonucunda 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de yerel gazetenin yazı işleri müdürü olan Hakkı Sağlam, çıktığı bir televizyon programının ardından saldırıya uğradı. Darbedilen Sağlam'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 3 bin saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, 29 Ocak akşamı yerel televizyon programına katıldı. Programın ardından aracıyla eve dönmek için yola çıkan Sağlam'ı takip ettiği belirtilen 2 kişi motosikletle aracına çarptı. Kask taktığı öğrenilen 2 şüpheli, gazeteci Sağlam'a yumruk atıp darbetti, ardından da kaçtı. İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

3 BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda olayın yaşandığı Ertuğrulgazi Mahallesi'nden itibaren toplam 37 kilometrelik güzergahta 132 sokak ve mobese kameraları incelemeye alındı. Ekiplerin yaklaşık 3 bin saatlik kamera incelemesinin ardından saldırıya ilişkin 7 şüpheli tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
