Haberler

Gazeteci Hakkı Sağlam'a Saldırı Sonrası 7 Şüpheli Yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'de yerel gazete yazı işleri müdürü Hakkı Sağlam, televizyon programı sonrası saldırıya uğradı. Olayla ilgili 3 bin saatlik kamera incelemesi sonucu 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

ESKİŞEHİR'de yerel gazetenin yazı işleri müdürü olan Hakkı Sağlam, çıktığı bir televizyon programının ardından saldırıya uğradı. Darbedilen Sağlam'ın şikayeti üzerine başlatılan soruşturma kapsamında polis ekipleri tarafından 3 bin saatlik kamera incelemesi sonucu tespit edilen 7 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

Sakarya Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hakkı Sağlam, 29 Ocak akşamı yerel televizyon programına katıldı. Programın ardından aracıyla eve dönmek için yola çıkan Sağlam'ı takip ettiği belirtilen 2 kişi motosikletle aracına çarptı. Kask taktığı öğrenilen 2 şüpheli, gazeteci Sağlam'a yumruk atıp darbetti, ardından da kaçtı. İhbar üzerine Eskişehir Cumhuriyet Savcılığı, saldırıya ilişkin soruşturma başlattı.

3 BİN SAATLİK KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELENDİ

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri tarafından şüphelilerin kimliklerinin tespit edilmesi ve yakalanması için geniş çaplı inceleme başlatıldı. Bu kapsamda olayın yaşandığı Ertuğrulgazi Mahallesi'nden itibaren toplam 37 kilometrelik güzergahta 132 sokak ve mobese kameraları incelemeye alındı. Ekiplerin yaklaşık 3 bin saatlik kamera incelemesinin ardından saldırıya ilişkin 7 şüpheli tespit edilerek polis ekiplerince gözaltına alındı. Eskişehir Emniyet Müdürlüğü'nde ifadeleri alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Umman'daki ABD-İran zirvesi sona erdi! İşte ilk açıklama

8 ay sonra masaya oturdular, ilk açıklama İran tarafından geldi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
26 ilde memurlara 'Hangi partiye oy verirsiniz?' diye soruldu, sonuç hayli enteresan

26 ilde memurlara "Hangi partiye oy verirsiniz?" diye soruldu, sonuç hayli enteresan
Murat Övüç için istenen ceza belli oldu! İddianamedeki ifadeler dikkat çekti

İddianamede dikkat çeken ifade! Cinsel kimliği böyle tanımlandı
Pakistan'da cuma namazı kana bulandı: 31 ölü, 169 yaralı

İslam ülkesinde cuma namazı kana bulandı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Tribünden düşerek ölen Harda Kaçmaz toprağa verildi! Babasının feryatları yürekleri dağladı

Türk futbolunu yasa boğan ölüm: Babasının feryadı yürekleri dağladı
Şanlıurfa'da tefeciliğe büyük darbe: 41 tutuklama, milyonluk mal varlığına el konuldu

Vurgunun boyutu dudak uçuklattı! Milyonluk malvarlığına el konuldu
Cinsel ilişki sırasında boğarak öldürdüğü 2 kadını çiftliğine gömmüş

2 kadını cinsel ilişki sırasında öldürmüş! Sonrası daha da korkunç