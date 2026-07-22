Haberler

Eskişehir'de bina garajında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'de bina garajında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde 4 katlı bir binanın garajında çıkan yangında, dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı. Bina tahliye edilirken yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir binanın garajında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Kemer Sokakta bulunan 4 katlı binanın garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Dumandan etkilenen Yağmur K. (8), Nuray P, Alparslan P, Damla Y, Gülşen S. ile Dicle K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.

Kaynak: AA / Zehra Ongan
Ankara'daki helikopter kazasından acı haber

Ankara'daki helikopter kazasından acı haber
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mauro Icardi günah çıkardı: İkisine de çok kırgınım

Mauro Icardi günah çıkardı: İkinize de çok kırgınım
Rusya'yı felç eden yangın! Sivil ve askeri tedarik zinciri her an çökebilir

Şah damarı kesildi! Bu yangın Putin'in planlarını alt üst edecek
İşte gözaltına alınan Fatma Soydaş'ın aylık kazancı

Aylık kazancı dudak uçuklattı

Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli

Yok böyle bir tanışma hikâyesi: Organ değil, aşk nakli
Türk futbolunun tarihi kulübünü satın alacaklar: 200 milyon liralık teklif

Türk futbolunun 72 yıllık kulübünü almak için 200 milyon TL'lik teklif
Dev pitonu ip atlamak için kullanıp doyasıya eğlendiler

Böyle olur kabilenin eğlencesi! Herkes görüntüdeki aynı detaya takıldı
Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem

Küme düşme, puan silme, kupanın geri alınması! Türk futbolunda deprem