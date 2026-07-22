Eskişehir'de bina garajında çıkan yangında 6 kişi dumandan etkilendi

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde, bir binanın garajında çıkan yangında dumandan etkilenen 1'i çocuk 6 kişi hastaneye kaldırıldı.

Osmangazi Mahallesi Kemer Sokakta bulunan 4 katlı binanın garajında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık, itfaiye ve AFAD ekibi sevk edildi.

Yoğun duman nedeniyle binada yaşayanlar tedbir amaçlı tahliye edildi.

İtfaiye ekipleri, yangını söndürmek için çalışma yaptı.

Dumandan etkilenen Yağmur K. (8), Nuray P, Alparslan P, Damla Y, Gülşen S. ile Dicle K. ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi amacıyla çalışma başlatıldı.