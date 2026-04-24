Eskişehir'de firari hükümlü yakalandı
Eskişehir'de, "hırsızlık" suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekiplerince aranan şahıslara yönelik çalışma yürütüldü.
Yapılan çalışmada, hırsızlık suçundan hakkında 8 yıl 26 ay 40 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen S.Ö. yakalandı.
Firari hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
Kaynak: AA / Zehra Ongan