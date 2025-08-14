Eskişehir'de Fabrika Yangını, İki Fabrikaya Daha Sıçradı

Eskişehir'in Odunpazarı ilçesinde bir geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yanındaki palet fabrikası ve başka bir fabrikaya sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için çalışmalarına başladı.

ESKİŞEHİR'de fabrikada çıkan yangın, yanındaki biri palet 2 fabrikaya daha sıçradı. İtfaiye ekipleri, alevleri söndürmek için çalışma başlattı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Kanlıpınar Mahallesi'ndeki Geri Dönüşümcüler Sitesindeki bir fabrikada saat 11.30 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, yanındaki biri palet fabrikası olmak üzere 2 fabrikaya daha sıçradı. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekipler, alevlerin sitedeki diğer fabrikalara sıçramaması için çalışma başlattı.

Haber-Kamera: Batuhan KILIÇ/ESKİŞEHİR,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Özcan Deniz'in eşinden kan donduran iddia: Kaynanam karnıma dakikalarca tekme attı

Olay yaratan itiraf: Dakikalarca tekmeledi, kafamdan kan akıyordu
