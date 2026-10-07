Eskişehir'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerliyor

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Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında sis etkili oluyor.

Kentte görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerliyor.

Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.

Kaynak: AA