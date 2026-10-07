Eskişehir'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerliyor

Eskişehir'de etkili olan sis görüş mesafesini düşürdü, sürücüler kontrollü ilerliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Eskişehir kent merkezinin bazı noktalarında etkili olan sis, görüş mesafesini düşürüyor. Sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerlerken, hava sıcaklığı 9 derece ölçüldü ve sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Eskişehir'de kent merkezinin bazı noktalarında sis etkili oluyor.
Kentte görüş mesafesinin düşmesine neden olan sis nedeniyle sürücüler şehir merkezindeki yollarda kontrollü ilerliyor.
Hava sıcaklığının 9 derece ölçüldüğü kentte sisin öğle saatlerinde etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kaynak: AA