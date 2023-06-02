Eski sevgilisini 12 yerinden bıçaklayan şahıs çileden çıkardı: Pişman değilim, Allah'a havale ediyorum

Eskişehir'de 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisini 12 yerinden bıçakladığı gerekçesiyle tutuklanan Fatih D., cezaevine götürülürken gazetecilere söyledikleriyle çileden çıkardı. Fatih D. "İftiracı ve sonu olan kadınlar. Ben bıçaklamadım. Bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcıdır. Pişman değilim, Allah'a havale ediyorum" dedi.

Eskişehir'de eski sevgilisini bıçaklayan adam tutuklanarak cezaevine gönderirken, adliye çıkışı söyledikleriyle kan dondurdu. Hoşnudiye Mahallesi Sağın Sokak'ta dün 23.00 sularında arkadaşı ile eğlenmeye giden spor eğitmeni Gamze C. (34), eğlence mekanının önünde 3 ay önce ayrıldığı eski sevgilisi Fatih D.'nin (42) bıçaklı saldırısına uğradı. Fiziksel ve psikolojik şiddet gördüğü gerekçesiyle Fatih D.'den ayrıldığı ve yakın zamanda uzaklaştırma kararı çıkarttığı öğrenilen Gamze C., vücudunun çeşitli yerlerine aldığı 12 bıçak darbesiyle ağır yaralandı.

HAYATA TUTUNDU

Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılan Gamze C., yoğun bakım ünitesinde gördüğü 1 gecelik tedavinin ardından hayati tehlikesini atlatarak normal servise yatırıldı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Olayın ardından yakalanarak gözaltına alınan şüpheli Fatih D., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadesinin ardından 3. Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen şüpheli "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan tutuklandı.

"PİŞMAN DEĞİLİM"

Tutuklanan şahıs, adliye çıkışında cezaevine götürülmek üzere polis aracına götürülürken gazetecilere söyledikleriyle hayrete düşürdü. Eski sevgilisini vücudunun çeşitli yerlerinden 12 kez bıçaklayan ve 'Kasten Öldürmeye Teşebbüs' suçundan tutuklanan Fatih D., gazetecilere "İftiracı ve sonu olan kadınlar. Ben bıçaklamadım. Bana 2 milyon 200 bin lira taktı. Bunlar dolandırıcıdır. Pişman değilim, Allah'a havale ediyorum" dedi.