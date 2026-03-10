Haberler

Eskişehir'de Emekli Okul Müdürü Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu

Eskişehir'de Emekli Okul Müdürü Yalnız Yaşadığı Evde Ölü Bulundu
Eskişehir'de 80 yaşındaki emekli okul müdürü Dursun Baycan, yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Üç ay önce eşini kaybeden Baycan'ın ölümü şüpheli görülüyor ve otopsi bekleniyor.

ESKİŞEHİR'de emekli okul müdürü Dursun Baycan (80), yalnız oturduğu evde ölü bulundu. Üç ay önce de eşini kaybettiği öğrenilen Baycan'ın ölümünün şüpheli görülmesi üzerine soruşturma başlatıldı.

Odunpazarı ilçesine bağlı Yıldıztepe Mahallesi Aliağlar Sokak'taki 5 katlı binanın 1'inci katında oturan emekli okul müdürü Dursun Baycan'ın komşuları kendisinden günlerce haber alamadı. Baycan'ın oturduğu daireden kötü kokular yayılması üzerine polise ihbarda bulunuldu. Olay yerine gelen polis ekipleri çilingir yardımıyla eve girdiklerinde Dursun Baycan'ı yerde hareketsiz yatarken buldu. Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Baycan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Baycan'ın ölümünün şüpheli olarak görülmesi üzerine cansız bedeni savcılık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Eskişehir Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Baycan'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Öte yandan, Dursun Baycan'ın eşinin 3 ay önce hayatını kaybettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
