Eskişehir'de ELMAS Projesi Sektör Çalıştayı Düzenlendi

Güncelleme:
TEI ev sahipliğinde gerçekleştirilen ELMAS Projesi Sektör Çalıştayı, savunma sanayisinde yetkin teknisyenler yetiştirmeyi ve gençlerin sektöre katkısını artırmayı amaçlıyor. Çalıştayda Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ve Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalanan protokol çerçevesinde birçok önemli isim yer aldı.

Eskişehir'de ELMAS Projesi Sektör Çalıştayı, TEI ev sahipliğinde gerçekleştirildi.

TEI'den yapılan açıklamaya göre, Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen Milli Yetkinlik Hamlesi kapsamında geliştirilen ELMAS Programınca düzenlenen çalıştayda sektörün mevcut ve gelecekteki ihtiyaçlarına yanıt vermek, yetkin teknisyenler yetiştirmek ve gençlerin savunma sanayisine katkılarını artırmak amaçlandı.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün tarafından imzalanan "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" kapsamında hayata geçirilen program, Eskişehir'de Sabiha Gökçen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde uygulanacak.

Eskişehir Havacılık Kümelenmesi koordinatörlüğünde yürütülecek çalışmalarla, öğrencilerin havacılık ve savunma sanayisine yönelik teknik yetkinliklerinin artırılması, sektörle işbirliği içinde okulun fiziki ve beşeri alt yapısının geliştirilmesi ve şehrin milli üretim kapasitesine katkı sağlayacak insan kaynağının yetiştirilmesi hedeflendi.

Çalıştaya, Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Savunma Sanayii Başkan Yardımcısı Hakan Karataş, Savunma Sanayii Akademi Başkanı Cenk Aktaş, İl Milli Eğitim Müdürü Sinan Aydın, ESAC Yönetim Kurulu Başkanı ve TEI Genel Müdürü Mahmut Akşit ile davetliler katıldı.

