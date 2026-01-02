Ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarptığı kazada 2 kişi yaralandı
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde ehliyetsiz sürücünün kullandığı otomobilin refüje çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Sürücü ve yolcu hastaneye kaldırıldı.
M.İ.K. (19) idaresindeki 06 EPL 899 plakalı otomobil, Şarhöyük Mahallesi Eskişehir-Bilecik kara yolunda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı.
Takla atan otomobildeki sürücü ve yolcu olarak bulunan O.B. (28) yaralandı.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yunus Emre Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan O.B'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
Polis, sürücünün ehliyetinin olmadığını tespit etti.