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Eskişehir'de Durdurulan Araçta 3 Tabanca Ele Geçirildi

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Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan arama ve kontrollerde 3 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 3 tabanca ele geçirildi.

Merkez Odunpazarı ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan arama ve kontrollerde 3 tabanca ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Güncel

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