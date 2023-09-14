Eskişehir'de Durdurulan Araçta 3 Tabanca Ele Geçirildi

Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan arama ve kontrollerde 3 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.