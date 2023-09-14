Eskişehir'de Durdurulan Araçta 3 Tabanca Ele Geçirildi
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan arama ve kontrollerde 3 tabanca ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
Eskişehir'de İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından durdurulan bir araçta 3 tabanca ele geçirildi.
Merkez Odunpazarı ilçesinde denetim yapan jandarma ekipleri durumundan şüphelendiği bir otomobili durdurdu.
Araçta yapılan arama ve kontrollerde 3 tabanca ele geçirildi.
Otomobilde bulunan 2 kişinin gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: AA / Güncel