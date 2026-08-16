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Polisten Kaçan Sürücüye 210 Bin TL Ceza

Polisten Kaçan Sürücüye 210 Bin TL Ceza
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Eskişehir’in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracını park ederek kaçan sürücüye 210 bin lira para cezası uygulandı.

Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde polisin "dur" ihtarına uymayan ve aracını park ederek kaçan sürücüye 210 bin lira para cezası uygulandı.

Eskibağlar Mahallesi'nde devriye gezen polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi.

Polisin dur ihtarına uymayan sürücü aracıyla kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından sürücü aracını Talat Paşa Sokak'ta park ederek bölgeden uzaklaştı.

Çevrede bir süre arama yapan polis ekipleri sürücüye ulaşamadı.

Araçta bulunan 2 kız arkadaşını da olay yerine bırakarak kaçan sürücünün kimliği ekiplerce tespit edildi.

Ekipler, sürücü A.B'ye (20) 210 bin lira para cezası uyguladı, araç ise 60 gün trafikten men edilerek otoparka çektirildi.

Kaynak: AA
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