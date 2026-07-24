Eskişehir'de Domates Güvesiyle Mücadele Sürüyor

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "2026 Yılı Bitki Sağlığı ve Uygulama Programı" kapsamında, domates üretiminde verim kayıplarına neden olan domates güvesi zararlısına karşı izleme ve mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Domates Güvesi Eylem Planı doğrultusunda zararlının popülasyonunu takip etmek amacıyla seralara fide dikiminden itibaren feromonlu tuzaklar yerleştiriliyor.

Tuzaklar, üretim sezonu boyunca düzenli olarak kontrol edilerek zararlının yoğunluğu izleniyor. Tuzaklardan elde edilen veriler doğrultusunda üreticiler zararlıyla mücadeleye başlanması gereken dönemler hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA