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Eskişehir'de Domates Güvesiyle Mücadele Sürüyor

Eskişehir'de Domates Güvesiyle Mücadele Sürüyor
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Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, 2026 yılı bitki sağlığı programı kapsamında domates güvesi zararlısına karşı seralarda feromonlu tuzaklarla izleme ve mücadele çalışmalarının devam ettiğini bildirdi. Tuzaklar düzenli kontrol edilerek zararlı yoğunluğu izleniyor ve üreticiler bilgilendiriliyor.

Eskişehir İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce "2026 Yılı Bitki Sağlığı ve Uygulama Programı" kapsamında, domates üretiminde verim kayıplarına neden olan domates güvesi zararlısına karşı izleme ve mücadele çalışmalarının sürdürüldüğü bildirildi.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Domates Güvesi Eylem Planı doğrultusunda zararlının popülasyonunu takip etmek amacıyla seralara fide dikiminden itibaren feromonlu tuzaklar yerleştiriliyor.

Tuzaklar, üretim sezonu boyunca düzenli olarak kontrol edilerek zararlının yoğunluğu izleniyor. Tuzaklardan elde edilen veriler doğrultusunda üreticiler zararlıyla mücadeleye başlanması gereken dönemler hakkında bilgilendirildi.

Kaynak: AA
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